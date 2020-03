Lunedì 30 marzo prima seduta "digitale" del consiglio comunale, il M5S: "Doniamo tutti alla Asl il gettone di presenza"

Il M5s di Pescara, con i consiglieri comunali, plaude la decisione di convocare lunedì 30 marzo la prima seduta "digitale" del consiglio comunale cittadino a seguito dell'emergenza Coronavirus. Si tratta della prima volta nella storia per la città, ed i pentastellati esprimono soddisfazione per aver finalmente implementato l'innovazione tecnologica nelle istituzioni. Per questo, spiegano i consiglieri Erika Alessandrini, Paolo Sola, Giampiero Lettere e Massimo Di Renzo sarà presentato un ordine del giorno che propone di donare, da parte di tutti i consiglieri comunali, il gettone di presenza alla Asl in questo momento difficile per tutti e soprattutto per il sistema ospedaliero.

Il virus non ha fermato la democrazia e vogliamo dedicare questa prima innovativa seduta ai tanti cittadini pescaresi che lottano contro il virus, in prima linea. Un gesto simbolico che vuole essere però testimonianza di vicinanza e ringraziamento a tutta la nostra comunità, che con grande rispetto ed abnegazione alle regole, sta vivendo questo duro momento. Abbiamo voluto fortemente tornare subito al lavoro, a pieno regime, per mettere in campo le misure di cui la città ha bisogno ora più che mai, e riteniamo doveroso dare il nostro apporto anche economico per contribuire all'acquisto di dispositivi di protezione individuale utili sia agli operatori sanitari che a tutti quei volontari che, presso le strutture ospedaliere e non solo, non fanno mancare il loro supporto nell'assistenza a malati e anziani, e garantendo la continuità di servizi primari come la donazione di sangue

I consiglieri del M5s si augurano che tutti i colleghi dell'assise comunale possano accettare la proposta senza indugia in un momento di emergenza collettiva.