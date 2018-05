Luigi Di Maio a Silvi: il leader del M5S fa tappa in città per le comunali

Luigi Di Maio tornerà in Abruzzo domani (20 maggio). Alle ore 17 sarà Teramo in Piazza Martiri della Libertà e alle ore 21 a Silvi, in Piazza Enrico Fermi (Piazza Iris). I due appuntamenti si inseriscono nel Tour "Alziamo la testa", che il M5S sta svolgendo in tutta Italia in occasione delle elezioni amministrative 2018.

Attesi nelle due città abruzzesi anche Carla Ruocco, Piernicola Pedicini, Elio Lannutti, Filippo Nogarin: con loro sul palco gli abruzzesi Sara Marcozzi e Primo Di Nicola, ed i rispettivi candidati Sindaco: per Teramo Cristiano Rocchetti e per Silvi Simona Astolfi. Il 20 maggio si appresta, quindi, a essere una grande festa per tutto il M5S Abruzzo, che si presenta a questa tornata elettorale in 6 comuni (Silvi, Teramo, Pianella, Nereto, Cepagatti, Atri).