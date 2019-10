Luigi D'Eramo nuovo responsabile della Lega in Abruzzo

Cambio al vertice della Lega in Abruzzo: il nuovo responsabile è il parlamentare Luigi D'Eramo, già commissario salviniano in Puglia. Sostituisce il deputato Giuseppe Bellachioma. Lo rende noto un comunicato dalla Lega nazionale.

Bellachioma, capogruppo in Commissione Bilancio, entra nello staff organizzativo del Carroccio "alla luce dei brillanti risultati della Lega in Abruzzo", per continuare a dare il suo prezioso contributo a livello nazionale. Ecco cosa ha dichiarato il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini: