Elezioni Provincia di Pescara, Di Lorito è il candidato presidente del Pd

È il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, il candidato presidente del Pd per le prossime elezioni alla Provincia di Pescara.

A ufficializzarlo è stata Romina Di Costanzo, segretaria provinciale del partito democratico.

Queste le parole della Di Costanzo:

«Dopo aver avviato un largo giro di consultazioni per sondare gli umori e le aspettative dei nostri amministratori relativamente all’elezione del nuovo Presidente della Provincia e aver organizzato una direzione di partito ad hoc, abbiamo deciso di orientare la nostra scelta su un candidato forte e competente quale è il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito».

«Le ragioni di questa scelta», aggiunge il segretario provinciale del Pd. «muovono non solo dal prezioso profilo di capacità, coerenza e integrità morale del candidato, ma anche dalla sua lunga esperienza in ambito amministrativo, in quanto sindaco rieletto con ampio consenso, nel suo Comune, e che ha già dimostrato la validità del suo impegno in Provincia, svolgendo più volte il ruolo di consigliere. Dunque un amministratore che conosce bene le necessità e le criticità del territorio, dalla viabilità delle aree interne alle nuove esigenze della dimensione metropolitana, e pertanto, in grado di fornire risposte adeguate alla complessità dell’ambito provinciale dall’entroterra alla costa».