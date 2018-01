Luciano D'Alfonso candidato al Senato? Esplode la polemica nella nostra regione dopo che questa possibilità sembra essere diventata concreta. Il governatore d'Abruzzo, già sindaco di Pescara, sarebbe lanciato verso un posto in Parlamento, e in quel caso si sarebbe costretti ad andare a elezioni anticipate. Lui tuttavia ha smentito tale illazione:

Il Movimento 5 Stelle, però, non si fida: “L’Abruzzo vale… una poltrona sicura al Senato” è il commento a caldo dei consiglieri Sara Marcozzi, Riccardo Mercante, Domenico Pettinari, Gianluca Ranieri e Pietro Smargiassi, che canzonano lo slogan con cui Luciano D’Alfonso si propose agli abruzzesi nel 2014. Un atto, quello della candidatura al Senato del Presidente di Regione Abruzzo, che non piace ai pentastellati e neanche a tanti cittadini che sui social hanno mostrato il loro disappunto su questa scelta.

“Alla fine il Governatore molla l’Abruzzo per Roma”, continuano i portavoce. “Forse una poltrona più larga e comoda è stata una tentazione troppo forte per il Presidente di Regione che ha lasciato gli abruzzesi con tante promesse e un pugno di mosche in mano. Un’occasione golosa che l’ego e le tasche di D’Alfonso non si sono fatti scappare. Lasciare il mandato per cui i cittadini lo hanno eletto è uno schiaffo a chi gli ha dato fiducia nel 2014. Ribadiamo che per noi l’impegno politico deve tornare ad essere un onore per chi lo prende e non un mero lancio professionale del singolo candidato. L’Abruzzo non è una palestra per il Governo, i cittadini abruzzesi non lo meritano. Dopo aver fatto disastri in economia, lavoro, trasporti, sanità e viabilità mollano tutto e scappano a Roma. L’ennesima prova che, probabilmente, per alcuni l’unico interesse sono i soldi e la carriera personale, altro che il bene della gente e del territorio”.