A Loreto Aprutino casa di riposo pronta per essere utilizzata per l'emergenza Covid, il sindaco: "Siamo una comunità unita"

La sanificazione della casa di riposo di Loreto Aprutino è completata e dunque la struttura è a disposizione per altri scopi nell'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere il sindaco Starinieri contattato, assieme all'assessore comunale Mascioli, dall'agenzia Dire per fare il punto della situazione del comune dell'entroterra pescarese, dove era scoppiato il caso della struttura per anziani rimasta senza personale e dove si sono registrati ben 20 ospiti contagiati su 24, con un deceduto e altri 4 che hanno contratto il virus in ospedale.

Fra gli operatori, invece, sono 5 su 14 quelli contagiati ma fortunatamente tutti con sintomi lievi. Pazienti trasferiti quindi in diversi ospedali del territorio e allo Sgaroni di Citta' Sant'Angelo e che difficilmente torneranno nella struttura che, di fatto, entra tra quelle cui la Regione potra' fare riferimento per fronteggiare l'emergenza. Il sindaco si sta già confrontando con la Asl per i possibli utilizzi della struttura.

L'assessore Mascioli ha aggiunto che la comunità si è stretta attorno ai più deboli, con donazioni di mascherine arrivate dalle sarte del paese, da cittadini e dai comitati come Difendiamo Loreto che ha avviato una raccolta fondi per acquistare mascherine:

"Da piu' di una settimana stiamo distribuendo pacchi alimentari con anche prodotti per l'igiene per la casa e la persona destinati anche ai bambini grazie alle raccolte fondi fatte dagli stessi commercianti. Ho chiesto che invece che donare soldi, questi si dessero direttamente agli esercenti cosi' che siano loro a consegnargli i beni di prima necessita"

In questo modo, chi ha bisogno non vedrebbe violata anche la propria dignità in attesa della ripartenza e della ripresa.