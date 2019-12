Emergenza loculi al cimitero dei Colli: salme in lista d'attesa all'obitorio - FOTO

Niente loculi disponibili al cimitero dei Colli, e salme parcheggiate all'obitorio in attesa di sepoltura. La denuncia arriva dal consigliere comunale e capogruppo Udc Pignoli che ha chiesto la convocazione di una seduta della commissione politiche sociali per capire come risolvere il problema, con una ventina di salme che non possono essere tumulate a causa della mancanza di loculi.

Pignoli parla di un fatto inaccettabile che aggiunge dolore ai parenti e congiunti dei defunti, che non potranno per le feste natalizie nemmeno recarsi davanti ad una tomba per portare un fiore.

Ho chiesto in Commissione la presenza dell'assessore al ramo, del dirigente del settore e dei

rappresentanti di Ambiente Spa che gestisce i servizi cimiteriali, per conoscere quali sono le problematiche che hanno portato a questo blocco delle tumulazioni, e perché non ci sono più loculi disponibili, con alcune salme da settimane ancora in attesa di una degna sepoltura.

Il consigliere auspica una risoluzione rapida del problema legati allo spostamneto dei resti nei loculi occupati da oltre trent'anni, per un problema che periodicamente affligge i cimiteri cittadini, e per dare risposte alle famiglie che attendono una degna sepoltura per i loro cari.