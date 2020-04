Lockdown e gestione della fase 2, Masci: "Non sbagliare le scelte, saremo pronti"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è intervenuto alla videoconferenza aperta all’intero consiglio comunale per parlare della fase 2 che, a meno di eventuali proroghe, dovrebbe scattare il 4 maggio:

Oggi Masci ha voluto sentire le minoranze, "che ho trovato disponibili e propositive", mentre da lunedì 20 aprile toccherà alle associazioni di categoria e agli stakeholders in generale che operano su Pescara. Secondo il primo cittadino, sarà importante "non sbagliare le scelte":

"I servizi comunali - ha aggiunto Masci - saranno rimodellati sulla base delle nuove esigenze, perché questo sarà un vero e proprio “reset” del quale tutti dobbiamo prendere coscienza. I cittadini non devono essere obbligati a venire in Comune per avere informazioni e accedere ai servizi cui hanno diritto; riguardo all’area urbana, vanno ridisegnati i settori strategici e i servizi essenziali, quindi dai trasporti alle procedure per svolgere le attività commerciali, dalla sicurezza al verde pubblico. Ai balneatori e agli esercenti dei mercati dovremo dare regole e certezze".