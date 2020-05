Locali comunali e parchi pubblici per campi estivi, riunioni ed attività culturali: approvata la mozione del M5s

Individuare locali pubblici, aree verdi e parchi ed altri spazi aperti per ospitare campi estivi per bambini, eventi culturali ed anche riunioni di grossi condomini. Approvata dal consiglio comunale la mozione dei consiglieri comunali del M5s riguardante l'impegno da parte dell'amministrazione comunale di fare una ricognizione sul territorio e mettere a disposizione questi spazi per l'estate in arrivo, considerando l'emergenza Coronavirus e le prescrizioni per il distanziamento sociale.

L'esigenza, spiega la capogruppo Alessandrini, nasce dalle richieste avanzate da famiglie che non avranno a disposizione per l'estate nidi d'infanzia ed asili, e dunque sarà difficile conciliare la cura dei figli ed il lavoro, considerando anche la questione delle ferie che per una parte dei lavoratori potrebbero essere ridotte al minimo. In questo modo, ad esempio, si potranno individuare parchi dove far svolgere campi estivi per i bambini, e ad associazioni culturali e non, di svolgere eventi ed attività in spazi aperti adeguati.

Il consigliere Sola ha aggiunto:

La nostra proposta segue anche le sollecitazioni di una delle categorie al momento più in difficoltà nell'organizzazione del proprio lavoro, come quella degli amministratori condominiali categoria che in questa fase soffre di una serie di difficoltà logistiche nelle attività quotidiane. Con l'eco-sismabonus al 110%, previsto dal Decreto Rilancio, sarà presto possibile realizzare molti interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare, ma con l'esigenza ovviamente di intraprendere tutte le riunioni del caso per assumere le delibere necessarie

Sola ha aggiunto che ora, a livello nazionale, si cercherà di concedere la possibilità delle videoconferenze anche alle riunioni di condominio così come avviene per gli enti locali e nazionali. Una volta censiti gli spazi, il Comune dovrà pubblicare sul sito le aree e locali individuati in modo che i cittadini possano prenotarli in base alle proprie esigenze.