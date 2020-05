Niente "Lo sport non va in vacanza" per la prossima estate, l'assessore Martelli: "Ci saranno altre iniziative per i bambini"

Non si terrà per l'estate in arrivo l'iniziativa del Comune e del Coni "Lo sport non va in vacanza" a causa del rischio di contagio da Coronavirus. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Martelli, ricordando che il progetto ogni anno coinvolge migliaia di bambini con l'evidente impossibilità di creare assembramenti a causa delle prescrizioni per il Covid19.

Il Comune di Pescara è impegnato da settimane nell'organizzazione della riapertura degli impianti sportivi nel rispetto delle norme imposte dal decreto del Governo, e gradualmente sta riaprendo gli impianti parallelamente alle richieste avanzate dalle associazioni e società sportive che richiedono l'uso di spazi, anche all'aperto. Dal 25 maggio è stato riaperto lo stadio adriatico ed a seguire ci saranno le altre riaperture:

Dal primo giugno inizieremo a riaprire anche gli altri impianti, che però prima devono essere perfettamente in regola perché la nostra prima preoccupazione sono i ragazzi, i bambini che dovranno vivere il proprio tempo dentro quelle strutture. E soprattutto procederemo con le riaperture mano a mano che le associazioni ce le chiederanno, perché il periodo estivo incentiva, in modo naturale, più le attività all’aperto che quelle al chiuso. Anche le palestre, chiuse ormai da marzo, prima di essere riaperte dovranno essere sanificate.

L'assessore ha anche fatto sapere che si stanno studiando altre iniziative e progetti per coinvolgere bambini e ragazzi della città e non lasciare le famiglie sole, e per questo è stato convocato un tavolo di lavoro con l'assessore alle politiche sociali Sulpizio per organizzare tutte le attività accogliendo i bambini nella massima sicurezza.