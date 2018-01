Liste elettorali, Sospiri: "Pagano si assuma la responsabilità nella scelta dei candidati"

“La scelta dei candidati abruzzesi alle prossime elezioni politiche richiama, innanzitutto, una importante assunzione di responsabilità che investe da oggi il pool del nostro Presidente Berlusconi, ma che investe, soprattutto, il coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano che si è fatto portavoce delle istanze del territorio e ha individuato quei nomi che, come ha ufficializzato, rappresentano le ‘migliori espressioni degli amministratori che hanno dato riprova delle proprie capacità’. Ovviamente il gruppo in consiglio regionale di Forza Italia, di cui sono capogruppo, pur non vedendo coinvolti alcuno degli eletti alle ultime regionali, apporterà il proprio contributo sostanziale alla campagna elettorale che oggi è ufficialmente aperta, e guarderà con grande interesse al contributo che ciascuno dei candidati saprà dare, in termini di programma di governo che dovrà essere capace di tradurre in azione le mille esigenze del nostro Abruzzo”.