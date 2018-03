La lista + Europa con Emma Bonino chiude la campagna elettorale

Oggi, venerdì 2 marzo, i candidati alle elezioni politiche della lista + Europa con Emma Bonino chiudono la campagna elettorale con un aperitivo alle ore 17,30 al Caffè Berardo di Pescara.

All’incontro intervengono Carlo Troilo, capolista al Senato nella circoscrizione Abruzzo, Nico Di Florio, capolista alla Camera dei deputati nel collegio proporzionale Chieti – Pescara, Michela Di Michele, candidata alla Camera dei deputati, Dario Bolini, segretario dei Radicali Abruzzo e candidato alla Camera dei deputati, e Alessio Di Carlo, candidato al Senato.

Nell’occasione saranno esposti i punti principali del programma elettorale della lista di chiara ispirazione europeista, inserita nella coalizione di centrosinistra e apparentata con il Pd. L’obiettivo, con il voto del 4 marzo, è superare la soglia di sbarramento del 3 per cento per consentire l’ingresso in Parlamento.