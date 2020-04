L'assessore Liris rassicura sulla sanità abruzzese: "I fondi ci sono per tutto il territorio"

Anche L'Aquila ed il resto dei capoluoghi di provincia abruzzese avranno fondi regionali destinati alla sanità. Su Pescara è stato il Governo nazionale con il commissario Arcuri, a destinare fondi per la realizzazione dell'ospedale Covid19. A parlare l'assessore regionale Liris, aggiungendo che le polemiche sollevate dall'opposizione sono sterili e non hanno senso, in quanto nessun territorio verrà abbandonato dalla Regione.

L'obiettivo, spiega Liris, è quello di tornare ad una graduale normalità per la gestione delle prestazioni sanitarie no Covid, per curare nel modo appropriato la popolazione da tutte le patologie acute ed ordinarie che di certo non si sono fermate con la pandemia.

Servono strutture, tecnologie e personale se manca una di queste tre componenti non si fa una buona sanità. Anche per questo ritengo strumentali le affermazioni di chi parla senza cognizione. Inoltre servirà un’offerta sanitaria ancora migliore a livello ospedaliero, così come sarà importante investire sulla sanità non ospedaliera, in particolar modo quando si ha a che fare con le difficoltà orografiche e le distanze proibitive che caratterizzano le aree interne. In tal senso, saranno centrali, nella fase di ripartenza le figure dei medici di medicina generale, dei medici del lavoro (all’interno di ciascuna azienda o attività lavorativa), degli igienisti ed epidemiologi per fotografare e tracciare, momento per momento, la morbilità del territorio e suggerire le giuste strategie di azione

Liris sottolinea anche come sarà fondamentale potenziare la medicina territoriale e rivedere l'intero modello di organizzazione regionale, ospedaliera e territoriale, almeno fino a quando con un vaccino sarà definitivamente sconfitto il Coronavirus. Le scelte dovranno essere razionali e ponderate, e quanto di buono fatto in fase 1 dovrà essere fatto in fase 2.

Liris poi si rivolge alle opposizioni:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.