Caso Liliana Segre, Fratelli D'Italia: "Ok per la cittadinanza" | Acerbo: "Madrina del Trofeo Matteotti"

Nuove reazioni e commenti alla notizia riguardante la bocciatura della mozione presentata ieri in consiglio comunale riguardante la cittadinanza onoraria da conferire a Liliana Segre. Fratelli d'Italia, con il consigliere regionale ed ex presidente della provincia Testa e con il coordinatore regionale Sigismondi, si esprimono a favore della cittadinanza per la senatrice a vita, per la quale dichiarano massimo rispetto e sostegno.

Inoltre, gli esponenti locali di Fratelli d'Italia ricordano come nel settembre scorso, dunque in tempi non sospetti, il partito di Giorgia Meloni assunse la stessa posizione quando la stessa iniziativa fu proposta in consiglio comunale a Vasto:

Totale nostro assenso allora, come oggi per Pescara

Sulla posizione di Fratelli d'Italia, ed in particolare della leader Giorgia Meloni che si era dissociata dalla posizione espressa dall'amministrazione comunale di centrodestra, interviene anche l'ex consigliere comunale e regionale di Rifondazione Comunista, ed attuale segretario nazionale del partito Maurizio Acerbo, che attacca il sindaco Masci per la posizione presa e lancia la proposta di coinvolgere direttamente, come madrina della manifestazione, Liliana Segre nel Trofeo Matteotti, intitolato fra l'altro proprio al parlamentare socialista ucciso dal regime fascista: