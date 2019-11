Liliana Segre, il centrosinistra rilancia e presenta un odg per la cittadinanza onoraria

I consiglieri di centrosinistra d'opposizione rilanciano la proposta per conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, la senatrice a vita sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti e finita al centro di polemiche e discussioni dopo la bocciatura iniziale, da parte del sindaco Masci e della Lega, della proposta.

Marinella Sclocco, assieme ai colleghi del centrosinistra Mirko Frattarelli, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Giovanni Di Iacovo, Piero Giampietro, Giacomo Cuzzi ha presentato un odg al consiglio comunale per conferire il riconoscimento alla Segre, un gesto ritenuto necessario considerando che la senatrice da qualche settimana è sotto scorta per le minacce ricevute dal web.

Secondo i consiglieri, la prima risposta di Masci fu indegna:

"non ci sono legami con Pescara" Come ribadito da noi, la cittadinanza onoraria non viene conferita solo per i legami - infatti votammo a favore di quella per il PM Di Matteo - ed inoltre, come ha aggiunto il Prof. Trinchese dell’Ud’A, la Senatrice è Professoressa Onoraria della Università D’Annunzio