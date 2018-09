Licheri rassicura: "Da Sinistra Italiana mai dato uno stop al sindaco Alessandrini"

Daniele Licheri, Segretario Regionale di Sinistra Italiana Abruzzo, precisa che il suo partito ha "totale autonomia" nel percorso che porterà alle prossime elezioni comunali e ad oggi "non ha assolutamente nè preso alcuna decisione nè posto veti nè pregiudiziali. Inoltre allo stato attuale non abbiamo ricevuto nessun tipo di proposta da discutere da parte di nessuna forza politica".

"Voglio sottolineare - afferma Licheri - che personalmente non ho mai dato nessuno stop al sindaco e a una sua eventuale ricandidatura. Ho grande stima personale e politica del Sindaco di Pescara con cui spesso mi sono confrontato in modo proficuo, ho solo detto che siamo una parte importante di questa amministrazione e come partito abbiamo delle priorità e una nostra agenda. Non ci interessa il dibattito politico sui nomi, ma sul progetto per la città e su quello che faremo le nostre valutazioni future. Se vogliono scaricare su di noi tensioni che vivono dentro al Pd, si sbagliano di grosso".