Licheri critica D'Alfonso: "La smetta con gli spot elettorali e si faccia da parte" 

Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, attacca il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, dopo che quest'ultimo ha dichiarato: "Sto rimanendo a fare le due attività, con una fatica fisica che non mi spaventa". Con questa motivazione, D'Alfonso mantiene tra le polemiche entrambe le cariche di governatore e senatore. Licheri, tuttavia, non ci sta:

"Nessuno, caro Governatore, le ha chiesto di mantenere il doppio incarico, anzi. Gli abruzzesi il 4 marzo hanno mandato un messaggio chiarissimo, sono profondamente insoddisfatti soprattutto della sua gestione monocratica e poco attenta alle numerose criticità del territorio. È finito il tempo degli spot elettorali e ora, grazie a questa sciagurata gestione, alle prossime regionali rischiamo di regalare alla destra o al Movimento 5 Stelle la guida dell'Abruzzo. È stucchevole, per non dire altro, che addirittura faccia la parte del martire. Perfino negli ultimi mesi, dopo aver portato il Partito Democratico al minimo storico, l'unico pensiero era solo a capire se si fosse tornato subito al voto come fare a non perdere la poltrona di governatore in barba a un consiglio regionale lasciato al caos. Come diceva il grande Totò, ma mi faccia il piacere!".