Liberi e Uguali, al Museo Colonna l'incontro pubblico “Per la scuola buona davvero”

Dalla scuola dipendono il futuro di un Paese e il suo progresso civile e tecnologico: per questo non può essere lasciata indietro.

È questo il senso dell’iniziativa “Per la scuola buona davvero”, un incontro pubblico promosso da Liberi e Uguali che si terrà a Pescara domani (18 gennaio) alle 17:30, nella sala polivalente del Museo “Vittoria Colonna” in via Gramsci.

Interverranno Eleonora Cimbro, deputata, Marinella Sclocco, assessore regionale, e Daniela Santroni, consigliera comunale, insieme a studenti, sindacati, Nastrini Liberi Uniti, docenti e dirigenti scolastici.