Lezioni e nozioni di primo soccorso per tutti gli studenti pescaresi dal prossimo anno scolastico

Sarà estesa a tutte le scuole di Pescara e provincia l'iniziativa riguardante le lezioni e nozioni di primo soccorso per gli studenti. Lo ha fatto sapere il presidente della provincia Zaffiri assieme al consigliere Berardinucci in merito al progetto "A scuola di soccorso".

Dopo una prima edizione all'istituto comprensivo di Pianella, dal prossimo anno scolastico sarà esteso a tutte le scuole sensibilizzando i ragazzi al tema del soccorso in caso di emergenze, sia in classe che nella vita quotidiana. All'incontro erano presenti anche i dirigenti scolastici. Berardinucci ha spiegato:

Nello specifico si sono volute condividere con i dirigenti scolastici le migliori modalità di organizzazione del progetto a livello provinciale, con il supporto dell’ufficio scolastico provinciale di Pescara. Ci sembra infatti opportuno continuare sulla scia del progetto già realizzato a Pianella, dando modo a tutti i ragazzi della provincia di Pescara di partecipare a questa

iniziativa, in quanto solo attraverso la condivisione delle esperienze possiamo far sì che le future generazioni sappiano affrontare determinate situazioni emergenziali nel miglior modo possibile, e possano crescere con sani principi

Il presidente Zaffiri ha fatto sapere che tutti i corpi di soccorso interverranno in due giornate di incontro, dove saranno riuniti tutti gli alunni che aderiranno, con una giornata evento denominata "Giornata del Soccorritore" dedicata al soccorso con l'allestimento di un villaggio ed ascoltare le esperienze sul campo vissute dai soccorritori.