LeU Abruzzo, grande partecipazione all'assemblea regionale di Pescara

Dopo la grande assemblea nazionale a Roma del 7 Gennaio scorso che ha definito le linee guida del programma e i criteri delle candidature, si è svolta ieri a Pescara l'assemblea regionale di LeU per definire le disponibilità alla candidatura del nostro territorio per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Al centro della discussione un programma di governo credibile, attento ai conti e radicale nelle proposte, capace di liberare le energie del nostro Paese e ridurre drasticamente le disuguaglianze che ci stanno dilaniando.

Al centro il dettato costituzionale e un’economia che funzioni davvero per tutti, due elementi che ci impongono scelte diverse, che vadano nella chiara direzione della redistribuzione della ricchezza e del sostegno ai redditi da lavoro. Un programma partecipato e costruito in questo mese appena trascorso tramite le numerose assemblee tematiche svolte in tutta Italia e anche qui nella nostra regione. C'è stata una grandissima partecipazione da tutta la regione, una sala stracolma e un clima di grande speranza e fiducia per il futuro.

Una trentina le disponibilità emerse, attraverso un percorso partecipato nei vari appuntamenti provinciali della scorsa settimana, donne e uomini di altissimo profilo, persone impegnate nelle istituzioni, nei sindacati e nei movimenti sociali. Tra loro, ci sono esperienze, competenze, storie che provano a raccontare questa regione da un punto di vista diverso. Quello della crisi occupazionale, dell’isolamento delle aree interne, delle numerose vertenze ambientali.

L'assise, presieduta dai segretari regionali Daniele Licheri (SI) e Fabio Ranieri e Tommaso di Febo (Articolo 1 - Mdp), ha visto la presenza di un garante nazionale Cesare Roseti che ha svolto le conclusioni. Tra le prime iniziative di LeU in vista del voto segnaliamo il 16 gennaio prossimo a L'Aquila e Pineto con la presenza di Nicola Fratoianni (Segretario Nazionale SI) e Luca Telese (giornalista).