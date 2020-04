Lettera aperta del consigliere Pignoli al sindaco: "Taglio ai fondi per cultura e sport per aiutare i cittadini e commercianti"

Una lettera aperta al sindaco di Pescara Masci, per chiedere interventi rapidi ed urgenti in favore delle fasce più deboli colpite dalla crisi per il Coronavirus, come le famiglie con reddito basso ed i commercianti. Il consigliere e capogruppo Udc al Comune Pignoli, in occasione della festa del lavoro di domani, si rivolge al primo cittadino lanciando una serie di proposte per venire incontro a tutti coloro che, a partire dal 4 maggio e con la ripartenza, si recheranno in Comune per chiedere sostegno per il pagamento delle tasse locali e delle utenze, misure per le quali per ora il Governo non ha fornito alcun contributo.

Secondo Pignoli, la tensione sociale è palpabile ed in assenza di risposte concrete che devono arrivare dalle istituzioni di tutti i livelli ma ovviamente che verranno chieste anche ai sindaci, si potrebbe pensare ad una variazione di bilancio dirottando i fondi destinati a cultura, sport ed eventi per fornire sostegni concreti economici alle famiglie e cittadini in grave difficoltà, che hanno perso il lavoro o hanno un'attività che non è ancora autorizzata a ripartire.

Tutto questo senza richiedere il modello Isee per due motivi principalmente: il primo perché i patronati sono in gran parte chiusi, e poi perché quella famiglia forse, in base al modello ISEE nel 2019 aveva forse i denari per far fronte a delle spese e ancora ad un tenore di vita che oggi non può più garantirsi. Occorre invece ricorrere alle autocertificazioni così come fatto per la concessione dei buoni spesa. Questo è l'unico modo, caro sindaco, per evitare quella tensione sociale che si respira nel Paese e nella nostra città e che ormai si tocca quotidianamente con mano anche a causa di una burocrazia farraginosa che complica anche le cose più semplici

Per il consigliere Udc, vanno inoltre sospese le tasse locali per il commercio almeno fino ad ottobre, ed aiuti per la disinfezione dei locali, come fatto a Bologna.