Covid-19, Marsilio soddisfatto delle misure da 100 milioni per rigenerare l'economia

Covid-19, Marsilio è soddisfatto dele misure da 100 milioni per rigenerare l'economia. Il governatore, insieme al presidente del consiglio regionale Sospiri, all'assessore alle Attività produttive Febbo e ai capigruppo della maggioranza in consiglio regionale, ha infatti illustrato stamane a Pescara le misure straordinarie e urgenti per l'economia e l'occupazione previste dal progetto di legge che è stato approvato ieri in consiglio regionale.

"Ho sentito l'esigenza di dare il giusto rilievo a questo importante atto che il Consiglio regionale ha approvato ieri con il voto favorevole della maggioranza e con l'astensione delle opposizioni - ha detto Marsilio - Voglio ringraziare l'intero consiglio regionale per l'importante opera di stimolo e sintesi che ha saputo svolgere. Non so se siamo la prima Regione ad aver adottato queste misure, ma sicuramente non siamo secondi a nessuno".

Domani, ha annunciato Marsilio, si riuniranno la giunta regionale, i direttori di Dipartimento e i capigruppo della maggioranza in consiglio regionale per iniziare "a distribuire compiti e responsabilità in ordine alle procedure da adottare".

