Legge a sostegno del tessuto economico abruzzese, M5S: "È anche merito nostro"

Il M5S in consiglio regionale interviene a proposito della legge in sostegno del tessuto economico abruzzese, rivendicandone i meriti. Ecco cosa afferma la capogruppo Sara Marcozzi:

“Il testo approvato dalla maggioranza di centro destra in consiglio regionale, per intervenire dopo l'emergenza Coronavirus, è stato migliorato anche grazie agli emendamenti presentati dal M5S e approvati in fase di discussione. Alcuni di questi sono stati calati nel testo originario, in modo da evitare cause di impugnazione per la mancanza, in una prima stesura, di una chiara e definita previsione economica di talune misure”.