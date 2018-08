Legge Nuova Pescara, esulta Tocco: "Un passaggio fondamentale per l’Abruzzo"

"Con l’approvazione della legge si dà inizio a un passaggio fondamentale per l’Abruzzo avviando l’iter di fusione, unicum nell’orizzonte nazionale in termini demografici, per la realizzazione di una grande città metropolitana, la terza nell’intera area adriatica, proiettandosi a divenire, con solidità di contenuti in termini di opportunità, polo d’attrazione di investimenti,nodo cardine e volano economico per l’intera area adriatica e non solo”.

Questo il commento di Enisio Tocco, Segretario del Partito Democratico della Provincia di Pescara, che parla di "un processo complesso che interpreta la volontà di cambiamento, in accoglimento dell’esito referendario, e che mette in atto il concetto multidimensionale di cittadinanza per realizzare l’efficientamento di erogazione unica di tutti i servizi, la pianificazione territoriale e urbanistica, l’integrazione delle reti, la gestione dei rifiuti, la tutela ambientale, la mobilità, le politiche sociali e la promozione turistica, con costi minori per l’utenza e migliore qualità attraverso l’utilizzazione di economie di scala".