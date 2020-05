Approvata dal consiglio regionale la nuova legge sulla medicina dello sport: le novità

Approvata all'unanimità, nella seduta di ieri, la legge regionale sulla riforma della "Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie". Il provvedimento prevede un riordino complessivo ed importante delle attività di medicina sportiva, esplicando i requisiti e le funzioni attribuite alle strutture presenti sl territorio che dovranno agire fondamentalmente su tre ambiti:

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del consiglio regionale Sospiri che ha parlato di una legge e riforma attesa da oltre 15 anni che restituisce ossigeno ad un settore molto vitale ma che è stato ingabbiato da una burocrazia non più adeguata ai tempi attuali:

La legge di riforma punta a liberalizzare il mercato aprendo la possibilità di istituire dei centri di medicina sportiva delocalizzati sul territorio, nei pieni poteri di garantire prestazioni specifiche. Soprattutto apre all’istituzione di un servizio anti-doping all’avanguardia, perché fare sport è fondamentale per la prevenzione delle patologie croniche, è importante per una crescita sana

Il consigliere pentastellato Taglieri spiega che la legge è stata approvata e migliorata grazie ad alcuni emendamenti presentati dai consiglieri regionali del M5s, come la questione dei centri medici sportivi di primo livello con una presenza di uno ogni 10 mila abitanti mentre precedentemente era di uno ogni 35 mila abitanti, oltre alla sostituzione del libretto sportivo con un registro elettronico:

È stato poi definita la possibilità anche per gli enti sportivi di organizzare attività ludico motorie, e una definizione più chiara nella norma in merito alla differenza tra i concetti di manifestazione agonistica e non agonistica che sono diversi da quelli di competitiva e non competitiva