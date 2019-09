Legge elettorale, Testa: "Soddisfatti che anche il Pd apra al vincolo di mandato"

"Apprendiamo con piacere che anche il Pd, per espressa dichiarazione del consigliere Silvio Paolucci, apra al vincolo di mandato".

Così in una nota il pescarese Guerino Testa, capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d'Italia, a margine dei primi interventi durante la seduta della I Commissione, ancora in corso di svolgimento.