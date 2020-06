La Lega promuove il sindaco di Catignano Valentini: "Esempio virtuoso di buona amministrazione"

Catignano ed il suo sindaco come modello di amministrazione virtuosa. A parlare è il coordinatore regionale della lega e deputato Luigi D'Eramo che ha preso come esempio di ottima gestione del Comune il sindaco Enrico Valentini che amministra il piccolo comune di circa 1.300 abitanti.

Il sindaco e la sua Giunta al tempo del Covid-19 compie quasi un'impresa chiudendo il bilancio dimezzando la Tari alle utenze non domestiche senza produrre autocertificazione e riducendo l'aliquota Imu per i terreni edificabili Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo D'Eramo, l'amministrazione si è dimostrata attenta alle necessità economiche post lockdown dei suoi concittadini senza tralasciare però opere pubbliche e cantieri in apertura, e per questo il coordinatore ha voluto ringraziare il suo sindaco e la giunta per l'ottimo lavoro svolto.