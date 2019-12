Approvato l'ordine del giorno della Lega sui controlli e le verifiche per i nuovi punti luce installati a Pescara

Maggiore raccordo e controllo dei lavori eseguiti da Pescara Energia per i nuovi punti luce in città, evitando problematiche e criticità già segnalate da diverso tempo in alcune zone di Pescara. Approvato dal consiglio comunale l'ordine del giorno del gruppo consiliare della Lega sulla questione dei nuovi impianti d'illuminazione installati dalla società in house.

Secondo la Lega, segnalati pali attaccati a balconi o finestre, installati male sui marciapiedi ostacolando le carrozzine, e ancora punti luce coperti dai rami degli alberi. Tutte segnalazioni verificare spiegano i consiglieri e per questo occorrerà riprogrammare tutta l'attività di sostituzione dei vecchi impianti e soprattutto effettuare verifiche e controlli sul lavoro già svolto: