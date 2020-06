La Lega Giovani di Pescara scende in piazza con un flash mob per gli studenti [FOTO]

La Lega Giovani di Pescara scende in piazza con un flash mob per gli studenti. Ieri, in occasione della manifestazione per celebrare il 2 giugno, i ragazzi del Carroccio hanno voluto denunciare “l’abbandono dei giovani da parte dei ministri Azzolina e Manfredi”, come scrive in una nota il coordinatore provinciale Bryan Perfetto.

Nello specifico, Perfetto parla di “un silenzio istituzionale imbarazzante che sta lasciando vuoti incolmabili nell’organizzazione degli esami e della ripresa dell’anno scolastico e accademico. Un Governo inconsistente che ha deciso quando far ripartire le partite di calcio ma non ha ancora comunicato quando intende far riprendere le attività scolastiche e didattiche”.