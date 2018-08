La Lega scende in campo: "Costruire una coalizione che sia la più forte possibile"

Cosi il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, l’on. Giuseppe Bellachioma, nel corso della conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Pescara. Bellachioma è intervenuto anche sulle dimissioni del Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso:

“Le dimissioni di D’Alfonso dovrebbero arrivare lunedì. La Giunta per le elezioni ha dato un’accelerata, grazie anche alla Lega. La cosa che però mi ha lasciato perplesso è che questa notifica è stata inviata attraverso una raccomandata tradizionale e non tramite pec. Non vorrei che qualcuno si renda irreperibile e aspetti che maturino i 30 giorni per ricevere la raccomandata, poiché i tre giorni scattano dalla notifica ufficiale”.

Della situazione politica e del rapporto con gli alleati ha parlato anche l’onorevole Luigi D’Eramo, che ha detto:

“Noi abbiamo la necessità urgentissima di costruire una coalizione che sia la più forte possibile, per battere il sistema del Partito Democratico di questa regione, per battere il sistema costruito da D’Alfonso e per garantire che l’Abruzzo, in pochi mesi, possa tornare a recitare un ruolo politico e amministrativo centrale anche all’interno dello scenario nazionale. Vogliamo sapere fin da subito se tutte le forze che si ritengono diverse dal sistema del centrosinistra e del Partito Democratico siano disponibili a costruire con il movimento che rappresentiamo, un progetto vero di governo per questa regione. La Lega ha la responsabilità politica di guidare questo processo, perché ad oggi è il primo partito nazionale del centrodestra. Questo lo vogliamo fare convintamente con tutti coloro i quali condividono questa posizione. Certamente la Lega non fa accordi con chi proviene dalle fila del centrosinistra”.