La Lega presenta la sua bozza di programma per Pescara

La Lega ha già predisposto una bozza di programma in dieci punti che sarà condivisa nei prossimi giorni in un tavolo al quale parteciperanno gli amministratori del movimento, per quanto riguarda Pescara. E' quanto si apprende da un comunicato stampa a firma del capogruppo in Consiglio comunale Vincenzo D'Incecco, del coordinatore regionale dei dipartimenti della Lega, Gianfranco Giuliante, e del prof. Piergiorgio Landini. Tale bozza si articola nei seguenti punti:

1. Partire dal basso per arrivare in alto

2. Ricucire la pianificazione urbanistica

3. Un waterfront

4. Il fiume come risorsa

5. Il polo della mobilità

6. Definire l’immagine turistica

7. Rilanciare la vocazione commerciale

8. Terziario superiore e imprese

9. Un vero riordino territoriale

10. Verso la città metropolitana

E’ un programma di massima che affronta in chiave macroeconomica le prospettive del capoluogo adriatico e del suo hinterland. Lo studio è stato predisposto dal prof. Piergiorgio Landini e sarà arricchito da ulteriori elementi, attraverso i quali "verranno affrontate tutte le problematiche che da anni attanagliano Pescara, a cominciare da quelle connesse alla sicurezza e all’efficientamento dei servizi, passando per la cura del verde e per finire con il decoro cittadino".

La Lega è pronta "a discutere, all’interno e all’esterno, un documento aperto ai più svariati contributi. Miglioramenti ed efficienza, quelli contenuti nella bozza di programma, che passano anche attraverso un più efficace coordinamento tra Polizia Municipale e forze dell'ordine".