La Lega chiede lo stato d'emergenza per il caos lungo l'A14: "Il Governo deve intervenire e nominare un commissario"

Intervenire subito attraverso il Governo, per nominare un commissario straordinario ad hoc e richiedere lo stato d'emergenza per il caso lungo l'A14 nel tratto fra il Teramano e il Pescarese. A parlare è il capogruppo alla Regione della Lega Quaresimale, che ha scritto al presidente Marsilio una risoluzione chiedendo di attivare le procedure previste dalla legge per una situazione diventata insostenbile e che rischia di peggiorare durante il mese di agosto, con l'esodo dei turisti.

Il Governo deve prendere atto che la situazione in Abruzzo assume sempre piu' i connotati emergenziali sotto il profilo ambientale, sanitario, di circolazione dei mezzi e per la sicurezza dei cittadini. Il tutto con gravi danni per l'economia ed il turismo delle zone interessate. Il caos determinato ormai da mesi a seguito delle misure adottate dalla magistratura, resosi necessario dopo anni di negligenza ed incuria del soggetto gestore, oltre a far emergere gravi lacune nella manutenzione ed anche nella progettazione autostradale dato che com'e' noto in Abruzzo manca la terza corsia, ha determinato un autentico disastro ambientale ed economico per la nostra Regione

I danni, secondo Quaresimale, a livello economico ed ambientale sono enormi, con file di tir per ore che provocano danni al manto stradale, all'inquinamento acustico e dell'aria, alla sicurezza dei cittadini, oltre all'immagine danneggiata per le imprese turistiche. Per ora il Governo secondo la Lega, non avrebbe fatto nulla e quindi occorre dichiarare lo stato d'emergenza attivando tutte le procedure del caso con un commissario ad hoc:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.