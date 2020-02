Conclusi i lavori di risanamento della sede in via Italica dell'Alberghiero di Pescara - FOTO

Completato il primo lotto di lavori di risanamento e riqualificazione della sede in via Italica dell'Alberghiero De Cecco. Lo ha fatto sapere il presidente della provincia Zaffiri, aggiungendo che la spesa sostenuta è stata di circa 800 mila euro e la prossima settimana sarà possibile riconsegnare l'intero fabbricato alla scuola per predisporre a breve il rientro delle classi attualmente ospitata nell'istituto Di Marzio - Michetti.

Zaffiri ha ricordato che a seguito della manifestazione di protesta degli studenti dell'alberghiero, assieme al presidente del consiglio regionale Sospiri si è attivato per cercare di comprendere la situazione

Abbiamo scoperto che in realtà per l’Ipsseoa ‘De Cecco’ nel 2019 non c’era alcun finanziamento, perché le risorse per l'istituto alberghiero, di provenienza nazionale, erano state iscritte nel bilancio del 2020. In altre parole, il progetto di risanamento del plesso di via Italica era stato ammesso al contributo, ma non era stato finanziato, dunque per il 2019 non c’era alcuna disponibilità economica in cassa. Una scoperta amara, ma che comunque abbiamo dovuto affrontare perché l’immobile non era in sicurezza e perché ci siamo trovati di fronte a un problema reale di dislocazione della scuola.