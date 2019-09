Lavori in via Gioberti, la consigliera Catalano: "Finalmente partono i lavori voluti dalla giunta Alessandrini"

La consigliera comunale Pd Catalano plaude per l'avvio dei lavori di riqualificazione e potenziamento del parcheggio di via Gioberti, ricordando che si tratta di un intervento fortemente voluto dall'amministrazione Alessandrini, dopo aver recepito le richieste dei residenti ed aver reperito le risorse necessarie per l'avvio del cantiere.

Lavori attesi anche dal personale e dai genitori del plesso scolastico dell'istituto comprensivo 5 che avevano problemi di viabilità e sosta nelle ore di ingresso ed uscita dalle scuole.