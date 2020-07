Al via lavori per oltre 4 milioni di euro sulle strade provinciali: l'elenco degli interventi

Sono già partiti gli interventi per il maxi investimento sui cantieri stradali da parte della Provincia di Pescara, con lavori per 4,355 milioni di euro. Lo ha fatto sapere il presidente Zaffiri elencando gli interventi. Sono già state eseguite le scarnificazioni dei tappini e nelle prossime settimane saranno completati per garantire la messa in sicurezza di questi assi viari strategici per il collegamento intercomunale dove non sono stati eseguiti interventi da almeno 20 anni.

I fondi erano stati finanziati dal Masterplan 2016, senza però che partissero i cantieri e quindi l'attuale amministrazione provinciale ha sbloccato l'iter firmando la convenzione con la Regione il 6 marzo 2019.

La verità è che si sono inspiegabilmente persi ben tre anni di tempo, appunto, dal 2016 al 2019 con la disponibilità di quei finanziamenti chiusi nel cassetto e con le nostre strade provinciali che versavano in condizioni disastrose

Le strade interessate dagli interventi sono:

strade provinciali Torre de’ Passeri- Pietranico, Cugnoli-Corvara, Corvara-Pescosansonesco con la manutenzione straordinaria dell’asse viario provinciale con rifacimento degli asfalti, della segnaletica e l’eliminazione di tutte le possibili situazioni di pericolo o dissesto.

strade provinciali 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 38, ovvero la Tarallo-Catignano, la Colle Cavaliere-strada provinciale 33, da San Pellegrino dopo Civitella Casanova e, infine, la strada verso Villa Celiera

I lavori dovrebbero concludersi entro un mese.