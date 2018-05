Lavori nella scuola di San Silvestro, Cuzzi replica a Seccia: "Lui non investì nemmeno un euro"

Dopo le accuse mosse dal consigliere d'opposizione Seccia nei confronti dell'assessore Cuzzi, in merito alla mancata partenza del cantiere nella scuola di San Silvestro, arriva la replica dello stesso Cuzzi che sottolinea come durante l'amministrazione Mascia, in cui Seccia era assessore al Bilancio, non ci sia stato alcun investimento per la struttura scolastica.

Cuzzi aggiunge:

"In soli 4 anni questa Amministrazione ha prodotto un lavoro e risultati straordinari sui 53 plessi di competenza comunale, su cui completeremo entro l’anno tutti gli studi di vulnerabilità sismica. Sono in corso interventi di adeguamento importanti come i due asili Mimosa e la Conchiglia di Porta Nuova, la palestra di via Rubicone a San Donato e la manutenzione straordinaria su circa 15 edifici e abbiamo riconsegnato la Pascoli e la scuola di Piazza Grue che ospita ora la sede distaccata del Da Vinci già diversi mesi fa perché i ragazzi potessero tornare dietro i banchi. Stiamo anche lavorando al progetto di riqualificazione della scuola di Zanni, dove verrà creato il polo dell’Infanzia, una struttura di eccellenza con un investimento di ulteriori 350.000 euro."

Cuzzi sottolinea come l'amministrazione comunale sia stata trasparente con i cittadini di San Silvestro, condividendo tutti i passaggi del progetto, e mettendo a disposizione il trasporto gratuito fino alla scuola di via Rubicone. Inoltre, nella scuola di San Silvestro secondo Cuzzi tutti i passaggi sono stati compiuti e gli operai sono già al lavoro nella struttura, dove oltre agli adeguamenti saranno realizzati lavori per migliorare estetica e sostenibilità dell'edificio.