Lavori alla scuola di San Silvestro, Seccia: “Il cantiere per l’adeguamento sismico non c’è”

“La scuola di San Silvestro ‘Cascella’ è chiusa dallo scorso 26 marzo, ma il cantiere per l’adeguamento sismico non c’è. L’assessore-pinocchio Cuzzi aveva annunciato l’avvio dei lavori contestualmente al trasloco forzato dei 120 bambini della scuola, deportati nel rione San Donato, in via Rubicone, poi solo il 12 aprile ha teoricamente consegnato il cantiere all’impresa, annunciando di finire l’opera in 120 giorni. Oggi, dopo oltre un mese, scopriamo che i lavori non sono mai cominciati, ma anche che il progetto non è neanche stato depositato al Genio Civile e, senza il parere di tale Ente, le opere non potranno mai partire. Tradotto: la scuola di San Silvestro non riaprirà mai per settembre 2018, come pure aveva assicurato l’assessore-pinocchio Cuzzi che, a questo punto, avrebbe potuto aspettare giugno per inscenare la sua pantomima ed evitare disagi immensi a 120 famiglie”.