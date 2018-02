"Interventi sbagliati per la banda ultralarga", Foschi chiede lo stop ai lavori

“Lavori per l’installazione della banda ultralarga a Pescara, tutto da rifare. Troppo alta la quota stradale in cui l’impresa sta installando i lunghi serpentoni della nuova fibra, appena 10 centimetri sotto l’asfalto, là dove il contratto prevede il rispetto dei 35 centimetri in minitrincea, troppo vicina ai sottoservizi, e dunque facile da danneggiare al primo guasto delle reti sottostanti”.