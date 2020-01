Pronti a essere avviati i lavori di riqualificazione del campo Rampigna

Tutto pronto a Pescara per l'avvio della riqualificazione dello storico campo di calcio Rampigna.

Come fa sapere l'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia, i lavori partiranno in questo inizio di anno. Investimento di circa 800mila euro.

Al termine dell'intervento, previsto entro il 2020 ovvero tra 6-8 mesi, potrebbe anche essere ricavato uno spazio per realizzare un museo della Strapaesana, storica squadra di calcio pescarese.

«Magari», spiega Albore Mascia, «in collaborazione con la Delfino Pescara, qualora ci fosse la disponibilità di chi è in possesso di cimeli, maglie, trofei o quant' altro risalente a quei tempi». Inoltre sono ormai terminati i lavori dello skate park per i quali resta solo il tempo di chiudere le pratiche amministrative.