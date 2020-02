Scattano i lavori di riparazione di 84 punti luce in città

Interventi diretti di Pescara Energia per riparare i punti luce non funzionanti in città. Lo ha annunciato l'assessore e vicesindaco Santilli, sottolineando come il Comune riceva costantemente da cittadini ed organi comunali segnalazioni di guasti. In base al contratto, l'amministrazione comunale ha comunicato ad Enel Sole di aver demandato la ditta 3T di procedere all'esecuzione dei lavori.

La Enel Sole era stata già diffidata a effettuare tali lavori entro tre giorni dalla ricezione dell’atto formale, ma senza esito alcuno. Di qui l’intervento diretto di Pescara Energia con addebito a Enel di tutte le spese sostenute così come previsto dal capitolato tecnico prestazionale. Le problematiche segnalate non erano solo causa di insufficiente illuminazione ma anche e soprattutto fonte di possibili pericoli per l’utenza

Santilli ha evidenziato come sia stata anche danneggiata l'immagine dell'Ente, considerando che Pescara ha 21.175 punti luce gestiti da 254 quadri comando. I lavori partiranno dalla zona di via Monte Acquaviva - Parco della fantasia ed interesseranno 84 punti luce guasti.