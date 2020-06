Ritardi nei lavori di ricostruzione a Catignano e Civitaquana, Torto scende in campo

Daniela Torto scende in campo per i ritardi nei lavori di ricostruzione a Catignano e Civitaquana. La deputata del M5S ha raccolto la richiesta di aiuto giunta da Berardo Di Giandomenico, portavoce dei comitati cittadini, sul mancato avvio degli interventi post sisma 2009 e 2016 nei due Comuni del Pescarese.

"È mia intenzione andare a fondo per capire quali siano le reali motivazioni di una tale lentezza - scrive Torto - Pare che siano plurime le pratiche ferme ormai da diversi anni, e non è pensabile che quanto stia accadendo possa passare in sordina, stiamo parlando di interventi che mirano a ripristinare o eventualmente a migliorare uno stato di fatto che ha subito uno stravolgimento in seguito agli eventi sismici".

L'esponente pentastellata annuncia che si rivolgerà personalmente agli enti locali e agli uffici speciali per la ricostruzione per capire “se sia eventualmente necessario intervenire a livello normativo o attraverso un ampliamento dell’organico degli uffici preposti. Credo che quanto sollevato in riferimento ai comuni di Catignano e Civitaquana sia una situazione comune a molte altre realtà, che è assolutamente necessario approfondire”.