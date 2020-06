Al via i lavori lungo la provinciale 20 fra Loreto e Pianella, chiusa da 3 anni per una frana [FOTO]

Al via il cantiere che durerà 120 giorni ed è costato 400 mila euro, per risanare la frana lungo la strada provinciale 20 fra Pianella e località Cartiera di Loreto Aprutino, che ha causato disagi e danni economici ingenti a tutta la popolazione dell'area vestina per la parziale chiusura di quel tratto stradale.

Oggi sul posto è arrivato il presidente del consiglio regionale Sospiri, assieme al presidente della provincia Zaffiri, al consigliere provinciale Berardinucci ed al sindaco di Pianella Marinelli. Sospiri ha ricordato il problema nato nel gennaio 2017 quando una frana interessò quel tratto stradale, parlando di cattiva gestione da parte di chi amministrava la Provincia nel 2017, che ha di fatto dimenticato quel problema provocando problemi ai cittadini ed imprenditori della zona.

Sicuramente i pesanti tagli operati sulle Province hanno determinato una carenza di risorse economiche per eseguire i lavori di messa in sicurezza e di ripristino, ma è anche vero che chi governa, chi amministra ha il dovere istituzionale e morale comunque di ingegnarsi per trovare i fondi che sono necessari per garantire la tutela dei propri cittadini. La situazione della provinciale 20 è stata drammatica sin dal primo giorno, tanto che tre anni fa si era paventata anche la possibilità di interdire completamente anche la viabilità comunale viste le condizioni di pericolosità, che però avrebbe significato evacuare decine di famiglie e aziende agricole e allevamenti, con costi superiori rispetto a quelli necessari per riaprire l’arteria provinciale.

Sospiri ha poi aggiunto che l'attuale governance di Provincia e Regione è riuscita a trovare i fondi e dare il via ai lavori, chiedendo ancora pazienza per qualche mese a tutto il territorio, con il risanamento della frana, la sistemazione di una nuova barriera, il rifacimento del tappetino e manto d'asfalto.