Agli sgoccioli i lavori in piazza caduti del Mare, la "piazza - giardino" ideata da Franco Summa [FOTO]

Al via la fase conclusiva dei lavori in piazza Caduti del Mare, nell'ambito del progetto di Franco Summa per la riqualificazione della zona. Lo ha fatto sapere l'assessore Albore Mascia che ha effettuato un sopralluogo sul posto. Sono iniziate le operazioni di piantumazione delle essenze nei grandi vasconi, ed erano presenti anche i rappresentanti del comitato civico che ha seguito tutte le fasi del progetto.

Restano da definire alcuni aspetti funzionali dell'area che circonda il cuore di questa piazza-giardino con percorsi pedonali in sicurezza e parcheggi poco impattanti, rispetto alla qualità di un'opera che riqualifica un'area urbana importante, posta proprio alle spalle della Riviera Sud. Con i cittadini abbiamo condiviso ogni passaggio e continueremo a condividere il futuro, come da loro espressa volontà.

I cittadini, spiega Albore Mascia, saranno attivi anche nella manutenzione delle aiuole e con le attenzioni quotidiane del caso, per mantenere sempre bella la piazza. Eseguita la posa dell'asfalto dove sarà realizzata la segnaletica orizzontale e verticale. A breve verranno sistemati anche i cestini per la raccolta dei piccoli rifiuti e si deciderà dove collocare i cassonetti che circondano la piazza.