Duecentomila euro dal Comune per i lavori di difesa della costa lungo la riviera sud

Sono a disposizione 200 mila euro di fondi regionali da utilizzare per interventi di difesa e tutela della spiaggia e della costa lungo la riviera sud. L'annuncio è stato dato dall'assessore Del Trecco, che ha incontrato oggi 12 dei 16 balneatori di Porta Nuova interessati dagli interventi, con i quali ha concordato le opere. Il ripascimento invece sarà autofinanziato dai balneatori.

La sabbia da utilizzare per il ripascimento del Comune sarò quella prelevata nell'area della Madonnina, dove però si attendono le analisi dell'arta per certificare la qualità della sabbia e la quantità di materiale da poter prelevare per evitare danni all'uccello fratino.

La cifra della Regione verrà impiegata dal Comune totalmente per il potenziamento delle 11 scogliere poste a protezione del litorale, barriere che in alcuni punti sono anche sprofondate sotto i colpi delle varie mareggiate e tale intervento sarà eseguito subito, appena chiusa la gara d’appalto, prima dell’inizio della stagione balneare. Contestualmente concluderemo con l’Arta le caratterizzazioni sia della sabbia della Madonnina da prelevare sia di quella presente nelle sei vasche del litorale sud per gli esami di compatibilità, e a eseguire e autofinanziare il ripascimento, sulla base delle esigenze dei singoli operatori, saranno gli stessi balneatori, ciascuno dei quali sceglierà se e quanta sabbia comprare a seconda delle singole problematiche.

L'assessore fa sapere che la fase operativa partirà a breve per garantire una stagione turistica estiva senza problemi, con un litorale in perfette condizioni, per accogliere in modo ottimale i turisti nonostante il periodo di crisi del settore turistico dovuto anche alla paura del Coronavirus.