Diga foranea, Antonelli: “Il grande nemico è l’annuncite di D’Alfonso e Del Vecchio”

“I lavori di apertura della diga foranea di Pescara hanno un unico grande, imbattibile, nemico: l’annuncite cronica del Governatore D’Alfonso e del suo braccio destro, ex vicesindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio i quali, ancora oggi, dopo oltre tre anni di incredibili figuracce, continuano a sfornare date, somme, finanziamenti senza certezze, peraltro sparando a zero contro chi, invece, ha sempre invitato alla prudenza chiedendo al Presidente D’Alfonso semplicemente di non prendere in giro i pescaresi, come ha invece fatto”.