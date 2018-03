Lavori in Corso Vittorio Emanuele, Prc accusa: "Pendolari beffati, nessun avviso alle fermate"

Sono partiti i lavori su Corso Vittorio Emanuele per la riparazione programmata della condotta idrica, strada interrotta e deviazione del percorso dei mezzi pubblici ma alle fermate non c’è nessun avviso. La denuncia arriva da Corrado Di Sante, membro di Rifondazione Comunista:

"Come spesso accade - denuncia - la chiusura di corso Vittorio Emanuele a Pescara per l’allestimento dei mercatini del weekend e per i lavori penalizza i pendolari. Scarseggiano avvisi sui bus e mancano del tutto quelli sulle pensiline. Anche ieri mattina si è ripetuta l'ennesima beffa per i pendolari, in attesa alla fermata sbagliata, che hanno scoperto sul posto della deviazione dei bus urbani ed extraurbani diretti a Chieti, Francavilla e Ortona da Corso Vittorio Emanuele a Via De Gasperi".