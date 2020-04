Emergenza Covid-19, Foschi (Lega): “Riflettori puntati sulla Pescara Multiservice”

“Riflettori dell’amministrazione puntati sulla Pescara Multiservice, ex Pescara Parcheggi, la società che gestisce i parcheggi a pagamento della città. Dal 9 marzo, ovvero dall’entrata in vigore delle misure restrittive anti-contagio da Covid-19, tutti gli stalli blu sono gratuiti e dalle nostre strade sono scomparsi i ragazzi addetti alla riscossione, prima messi in ferie, oggi in cassa integrazione, a causa degli incassi zero registrati negli ultimi due mesi”.