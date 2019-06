L'assessore Febbo: "Lavoriamo per far reintegrare tutti i lavoratori de Le Naiadi"

Dopo la consegna della struttura al nuovo gestore avvenuta ieri, giovedì 13 giugno, adesso è stata avviata la trattativa per il reintegro del personale (26 dipendenti in tutto) de "Le Naiadi", storico complesso sportivo di Pescara.

A portare avanti il confronto è l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo che ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori e delle aziende che si sono aggiudicate la gestione per un anno.

Questo quanto fa sapere Febbo:

«Siamo coscienti che ci troviamo a gestire una vertenza complessa, ma sono ottimista che tutto possa andare per il verso giusto. Mi sembra che le parti nella riunione di oggi abbiamo mostrato una reciproca apertura che lascia ben sperare non solo per il ritorno alla piena funzionalità del complesso sportivo ma anche per il rispetto dei livelli occupazionali».

Nel corso dell'incontro i rappresentanti del raggruppamento di imprese che si è aggiudicata la gestone delle Naiadi hanno illustrato all'assessore Febbo un cronoprogramma informale che prevede l'apertura al pubblico entro la fine del mese, la riapertura per step della piscina olimpionica di 50 metri e l'avvio di tutti i servizi a pieno regime nel mese di settembre. Articolato anche il percorso che dovrebbe portare al riassorbimento degli ex lavoratori delle Naiadi.

«I nuovi gestori», aggiunge Febbo, «hanno intenzione di riassorbire i 26 lavoratori: molto dipende dalla risposta che a settembre, una volta attivati tutti i servizi, i nuovi gestori avranno dall'utenza cittadina e del comprensorio pescarese. Raggiunto il punto di equilibrio economico, i gestori confermeranno gli attuali livelli occupazionali con possibilità di incremento».

È atteso per fine mese il piano industriale e un cronoprogramma di riattivazione dei servizi da parte dei nuovi gestori.