Terza laurea per Luciano D'Alfonso, ora è anche dottore in giurisprudenza

Terza laurea per il senatore Luciano D'Alfonso, ex sindaco di Pescara ed ex presidente della Regione Abruzzo, che dopo Scienze Politiche e Filosofia è diventato dottore in Giurisprudenza discutendo, all'Università degli Studi di Teramo, una tesi in diritto processuale penale sulla "discrezionalità mobile dell'azione penale".

D'Alfonso, che ha riportato la lusinghiera votazione di 110 e lode, ha dichiarato di voler studiare fino a 60 anni fissando i suoi prossimi obiettivi: una laurea in Architettura e un'altra in Teologia. Inoltre il senatore ha così commentato su Facebook: