Laura Boldrini all’evento “Discriminazioni di genere e body shaming sul web”

Laura Boldrini, deputata del Pd ed ex presidente della Camera, parteciperà alla diretta Facebook “Discriminazioni di genere e body shaming sul web”, in programma venerdì 8 maggio dalle ore 16 sulla pagina del Partito Democratico regionale.

“L’iniziativa – spiega la deputata Dem Stefania Pezzopane – nasce da una riflessione e da una mobilitazione delle deputate Pd. Più volte in Parlamento abbiamo affrontato questi temi, promuovendo anche nuove norme e maggiore punibilità. Ma la battaglia è culturale. In questi mesi il web è diventato uno dei principali strumenti di comunicazione ma sono aumentati anche i fenomeni di degrado in rete con aggressioni e attività di vero e proprio stalking. Si riscontra uno speciale accanimento sulle donne che hanno visibilità e ricoprono ruoli politici. Quanto accaduto di recente alla giornalista Botteri è solo uno degli ultimi casi eclatanti di odio sul web, che noi vogliamo combattere. Laura Boldrini è stata vittima di ignobili atti sul web ma è allo stesso tempo una parlamentare molto attiva per quanto riguarda la reazione culturale e legislativa verso questi fenomeni. Insieme, alla Camera, abbiamo lavorato a diversi provvedimenti”.